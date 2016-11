CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 1) Hamia seul en tête

L'attaquant de l'O Médéa, Mohamed Amine Hamia, s'est adjugé seul la première place au classement des buteurs du championnat de Ligue 1 grâce à son doublé dans les bois du RC Relizane (2-1), avant-hier pour le compte de la 11e journée. Hamia, qui porte à 7 son total de buts, se détache ainsi de Rachid Nadji (ES Sétif) et Mourad Meghni (CS Constantine) qui partageaient avec lui les commandes avant cette journée. L'attaquant de L'OM avait terminé meilleur buteur de la Ligue 2 la saison passée avec 17 réalisations, contribuant grandement à l'accession historique de son équipe. Pour leur part, Abou Soufiane Balegh (USM Bel-Abbès), Mourad Benayad (RC Relizane), Hicham Chérif (MC Oran), Rabie Meftah (USM Alger) et Hamza Zaïdi (JS Saoura), arrivent à la troisième place avec 4 buts chacun. Lors du précédent exercice, le Libyen Mohamed Zaâbiya (ex-MCO) et Mohamed Tiaïba (ex-RCR) ont terminé co-meilleurs buteurs avec 13 buts chacun.