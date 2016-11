CR BELOUIZDAD Badou Zaki déplore le jeu anarchique

L'entraîneur marocain du CRB, Badou Zaki, a déploré «le jeu anarchique» de sa nouvelle équipe qu'il a supervisée pour la deuxième fois lors du derby face au NAHD. «J'ai remarqué que les joueurs construisaient leurs offensives d'une manière anarchique, chose que nous devons corriger rapidement», a déclaré Badou Zaki à la presse à l'issue de la partie qui s'est déroulée au stade du 5-Juillet. «Certes, la situation est préoccupante, surtout avec cette grosse pression qui s'est installée sur les épaules des joueurs, mais je reste persuadé que cette équipe a les moyens de s'en sortir», a-t-il ajouté. «Il faudra vite se remobiliser pour bien préparer le prochain match contre le MC Alger, un autre derby que nous sommes dans l'obligation de remporter», a insisté l'ancien sélectionneur du Maroc. Contre le MCA, Badou Zaki devrait diriger ses poulains pour la première fois du banc de touche. Il devrait signer son contrat dans les prochaines heures pour s'engager officiellement avec les Rouge et Blanc. L'ancien gardien de but des «Lions de l'Atlas» deviendra alors le troisième entraîneur du Chabab cette saison après Fouad Bouali et le Français Alain Michel.