FÉDÉRATION HONDURIENNE DE FOOTBALL L'ex-président suspendu à vie par la FIFA

Une suspension à vie a été requise vendredi par la commission d'éthique de la FIFA contre l'ex-président de la Fédération hondurienne de football, Alfredo Hawit, extradé vers les Etats-Unis en janvier 2016 dans le cadre de la vaste affaire de corruption ayant touché la FIFA. Hawit, également ex-vice président de la FIFA et ex-président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (Concacaf), a été arrêté le 3 décembre 2015 à Zurich (Suisse), en marge d'un comité exécutif de la FIFA, au déclenchement du pire scandale de corruption dans l'histoire de l'instance, avant d'être extradé vers les Etats-Unis en janvier 2016.

Les procureurs américains accusaient Hawit d'avoir accepté et blanchi des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin, dans le cadre de la vente de droits de marketing en lien avec la diffusion de tournois de football en Amérique latine et de qualifications pour la Coupe du monde, entre 2008 et 2014, lorsqu'il était secrétaire général de la Fédération hondurienne de football.

En avril dernier, devant un tribunal de Brooklyn, Hawit a plaidé coupable face aux accusations de complicité de racket, de fraude électronique et d'obstruction à la justice.

Au terme de ses investigations, la commission d'enquête de l'instance disciplinaire de la FIFA a requis «une suspension à vie de toute activité liée au football» contre le Hondurien.

La même suspension a vie a été requise mercredi par la commission d'éthique contre l'ex-président du Honduras et également de la Fédération hondurienne de football Rafael Callejas, qui a plaidé coupable de conspiration à des fins de fraude et de racket en mars devant la justice américaine.

Callejas (72 ans), président du Honduras de 1990 à 1994 et ancien membre de la Commission marketing et télévision de la FIFA, a plaidé coupable, fin mars, devant la justice américaine de conspiration à des fins de fraude et de racket dans le cadre du scandale de corruption touchant la FIFA, et s'était engagé à s'acquitter du paiement d'une somme de 650.000 dollars (plus de 580.000 euros) dans le cadre de cette procédure.

La décision concernant les deux hommes sera rendue par la Chambre de jugement de la commission d'éthique.