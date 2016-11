JS KABYLIE L'ES Tunis négocie pour Ferhani

L'ES Tunis est entrée en négociations avec la JS Kabylie pour le transfert de l'international algérien, Houari Ferhani, a indiqué hier le club de Ligue 1 tunisienne sur son site officiel. Deux dirigeants de la formation tunisoise, Ryad Bennour et Walid El Atam, respectivement président de la section football et membre du conseil d'administration, se trouvent à Alger pour conclure la transaction, ajoute la même source. Ferhani (23 ans) est actuellement avec la sélection algérienne au Nigeria en vue du match face à la sélection locale, hier dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Le latéral gauche avait rejoint la JSK en janvier 2016 en provenance du RC Arba, relégué en Ligue 2 en fin d'exercice dernier. Les joueurs algériens sont très sollicités ces dernières années par les clubs tunisiens, en particulier l'ES Tunis et le Club africain. L'international Hichem Belkaroui porte actuellement les couleurs de l'EST, alors que Brahim Chenihi, Mokhtar Belkheïter et Mansour Benotmane évoluent chez les voisins du Club africain.