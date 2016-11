JS SAOURA La Ligue des Champions en ligne de mire

La JS Saoura, vice-championne d'Algérie, est en train de préparer activement sa participation historique à la Ligue des champions d'Afrique 2017, a indiqué, hier à Béchar, le président du conseil d'administration de ce club de Ligue 1 Mobilis. «Nous avons d'ores et déjà entamé les préparatifs des différentes phases inhérentes à notre participation à cette compétition africaine. Nous souhaitons à cette occasion que les dirigeants de la compagnie nationale Air Algérie nous accorde une dérogation spéciale pour l'organisation de vols spéciaux à partir de l'aéroport Boudghene-Ben Ali-Lotfi de Béchar à destination des pays africains où nous serons appelés à jouer», a déclaré Mamoun Hamlili. L'aéroport de Béchar, de dimension régionale, dispose de tous les atouts et des infrastructures nécessaires qui militent pour cette dérogation spéciale, notamment avec ses deux pistes de 3 000 et 3 335 mètres de longueur sur 45 mètres de largeur, a-t-il détaillé. «Cette dérogation spéciale nous facilitera le transport vers le continent africain et soulagera l'équipe des aléas de la programmation des vols de et vers Béchar», a ajouté Hamlili qui dit vouloir «représenter dignement l'Algérie et le sud algérien» en Ligue des champions. En vue de cette importante compétition africaine, le stade du 20-Août de Béchar, d'une capacité de 30 000 places, fait l'objet de plusieurs travaux de mise en conformité et vient d'être doté d'un tableau d'affichage électronique, selon la direction locale de la jeunesse et des sports.