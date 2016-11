LE PRÉSIDENT DE MONTPELLIER L'A AFFIRMÉ Boudebouz jouera en Angleterre la saison prochaine

Le président de Montpellier, Louis Nicollin, a prédit hier le départ vers la Premier League de son international algérien Ryad Boudebouz, mais lors du mercato estival, estimant que la participation du joueur à la coupe d'Afrique des nations 2017 en janvier prochain dissuadera les recruteurs de l'approcher. «Je ne pense pas qu'il partira cet hiver. Si son départ à la coupe d'Afrique m'emmerde, il risque de nous servir car les clubs n'iront pas forcément acheter un joueur qui joue la CAN. Par contre, en fin de saison, je pense qu'il partira, peut-être en Angleterre», a déclaré Nicollin à la presse locale. Boudebouz (26 ans) joue sa deuxième saison à Montpellier où il est devenu le meilleur buteur avec six réalisations en Ligue 1 française cette saison. La saison dernière, il avait terminé troisième meilleur passeur du championnat, derrière Zlatan Ibrahimovic et Angel Di Maria (PSG). Le meneur de jeu algérien avait débuté sa carrière professionnelle en 2007-2008 à Sochaux, avant de rejoindre Bastia durant la saison 2014-2015.