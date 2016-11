MC ALGER Chaouchi dans la liste des 18 six mois après

L'ex-gardien de but international, Fawzi Chaouchi, figure pour la première fois cette saison dans la liste des 18 de son équipe le MCA en vue du match face au CSC aujourd'hui. Chaouchi vient de purger une suspension de 10 matchs dont il a écopé après les incidents ayant émaillé la rencontre à domicile contre l'ES Sétif (2-2), en mai dernier dans le cadre de la 30e et dernière journée du championnat de l'exercice 2015-2016. Le portier de 31 ans n'était pas à son premier écart disciplinaire. En 2013, il avait déjà été suspendu pour deux années, avant que sa sanction ne soit réduite à une seule. Le gardien de but des Verts lors du Mondial 2010 retrouve la compétition officielle au moment où son équipe est sur une courbe ascendante. Chaouchi aura cependant du mal à récupérer sa place de titulaire, estiment les observateurs, surtout que son remplaçant actuel, l'international olympique Farid Chaâl, livre de belles prestations.