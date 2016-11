MEILLEUR MILIEU DE TERRAIN DE L'ANNÉE 2016 Le site Goal.com choisit Mahrez

L'international algérien de Leicester Ryad Mahrez a été élu meilleur milieu de terrain de l'année 2016, selon le site spécialisé Goal.com. La star de Leicester City, Riyad Mahrez, est récompensée de son «éblouissante saison en étant le milieu de terrain le mieux classé dans le Goal 50 2016», écrit la même source. Le joueur algérien occupe la 7e place au classement des 50 meilleurs joueurs de l'année 2016, un trophée établi par les journalistes de Goal.com depuis 2009. L'ancien joueur du Havre a été un élément clé dans l'incroyable succès de Leicester qui a conduit les Foxes au titre de Premier League pour la première fois de son histoire. Derrière Mahrez, on retrouve son ancien coéquipier N'Golo Kante (13e au classement), qui a quitté Leicester pour Chelsea l'été dernier. Le milieu de West Ham United, Dimitri Payet (14e), complète un podium de joueurs qui évoluent tous en Premier League. Le trio est suivi du joueur le plus cher de l'histoire, Paul Pogba (15e) et Arturo Vidal du Bayern Munich (17e).