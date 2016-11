QUALIFICATIONS AU MONDIAL 2018 (GR.A) La Tunisie bat la Libye 1-0

La sélection tunisienne a battu son homologue libyenne par 1 but à 0, en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires du groupe A de la Coupe du monde (Russie-2018), disputé avant-hier soir au stade Omar Hammadi à Alger. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Wahbi Khazri sur penalty à la 50e. Grâce à cette victoire, la sélection tunisienne prend provisoirement seule la tête du classement de la poule A, avec six points, devant la RD Congo (trois points) qui se déplace à Conakry aujourd'hui pour affronter la Guinée qui partage la dernière place en compagnie de la Libye avec 0 point.