RC RELIZANE Bousseder tombe après 588 minutes

Le gardien de but du RC Relizane, Hamza Bousseder, est finalement tombé après 588 minutes d'invincibilité avant-hier lors de la défaite de son équipe sur le terrain de l'O Médéa (2-1), dans le cadre de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Il s'agit aussi de la première défaite du RCR depuis le 17 septembre 2016, lorsque l'équipe avait laissé des plumes lors de son match en déplacement face au DRB Tadjenanet (2-1), pour le compte de la 4e journée. La belle série du Rapid a été ainsi stoppée par la nouveau promu, et les Relizanais reculent à nouveau à la 15e et avant-dernière place au classement avec 8 points. Le club fait notamment les frais de la défalcation de six points dont il a fait l'objet en début de saison. Il a été sanctionné d'abord en raison de la non-régularisation de la situation financière de ses anciens joueurs, avant qu'il ne soit de nouveau frappé par la défalcation de trois autres points pour avoir perdu sur tapis vert son match à domicile face au NA Hussein Dey en ouverture du championnat de l'exercice 2016-2017.