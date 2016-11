ASO CHLEF Premier succès à l'extérieur de la saison

Par El Bouali DJILALI -

L'ASO Chlef a enfin remporté sa première victoire à l'extérieur après avoir battu la JSM Skikda sur le score d'un but à zéro, signé par le buteur Melika. Les Chélifiens ont bien réagi après leur dernière défaite à domicile contre la JSMB, et récupèrent ainsi les trois points perdus, en revenant à la maison avec la totalité des points.

Les protégés de Younès Ifticène ont été dans l'obligation de faire un bon résultat positif à Skikda pour garder le contact avec le haut du tableau et rester en course pour l'accession en Ligue 1, qui reste l'objectif numéro un pour l'ASO durant cette saison. D'ailleurs, les joueurs et le staff technique avaient annoncé avant cette rencontre contre Skikda qu'ils étaient en mesure de remporter la victoire. Pour effacer la défaite de Béjaïa et rendre le sourire aux supporters en colère après le dernier revers, le staff technique s'attendait à cette réaction de la part de ses coéquipiers de Melika.Les Rouge et Blanc ont joué à fond durant cette rencontre en arrivant à la fin à empocher les trois points très importants pour la suite du parcours des camarades de Messaoud en championnat.

Cette victoire a permis aux Chélifiens de prendre la troisième place, avec 15 points au compteur et à cinq points du nouveau leader, la JSMB. Mais l'ASO risque de perdre cette troisième place en cas de victoire de l'USMB hier soir face au WAB. Pour les gars d'Ifticène, ils doivent maintenant rester réguliers et enchaîner les victoires dès les prochaines journées soit à domicile, ou en déplacement afin de rester en course pour

retrouver la Ligue 1 la saison prochaine.