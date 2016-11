QUALIFICATIONS AU MONDIAL 2018:ZONE EUROPE Les cadors frappent fort

La France et l'Allemagne ont franchi un grand pas vers le Mondial 2018

La première partie de la quatrième journée des qualifications européennes pour la Coupe du monde, Russie 2018, a largement souri aux favoris.

Les poids lourds en lice en ont profité pour prendre les commandes de leurs groupes respectifs ou pour creuser l'écart avec leurs concurrents. FIFA.com revient sur les événements de la soirée d'avant-hier.



L'Angleterre n'a pas ménagé son voisin

Dans les jours qui ont précédé le duel entre les Three Lions et les Écossais, on a beaucoup parlé de l'intense rivalité qui oppose ces deux pays. Toutefois, le duel d'avant-hier à Wembley a rapidement et largement tourné en faveur des hôtes, qui ont creusé l'écart sur trois buts de la tête signés Sturridge, Lallana et Cahill. Toujours invaincus, les joueurs de Gareth Southgate font la course en tête dans le Groupe F (10 points, 6-0). À l'inverse, l'Écosse pointe à l'avant-dernière place avec quatre unités au compteur.

Les autres rencontres

Les deux autres matches au programme du Groupe F ont livré des résultats conformes à la logique, même si la Slovénie a dû batailler davantage que prévu pour arracher une courte victoire (1-0) sur le terrain de Malte, qui court toujours après son premier point. De son côté, la Slovaquie s'est largement imposée devant la Lituanie. Dans le Groupe C, l'Allemagne a une fois de plus justifié son statut de championne du monde en titre. En écrasant Saint-Marin 8-0, la Mannschaft a enregistré sa quatrième victoire consécutive. Elle n'a, en outre, toujours pas encaissé le moindre but (16-0). Joachim Löw et ses protégés comptent désormais cinq longueurs d'avance sur leurs premiers poursuivants, l'Irlande du Nord et l'Azerbaïdjan (7 points chacun). Après deux victoires et un nul, l'Azerbaïdjan a justement concédé sa première défaite, à Belfast. Ce résultat fait les affaires de la République tchèque qui, forte de son premier succès acquis aux dépens de la Norvège, totalise désormais cinq points. La lutte pour la deuxième place s'annonce donc plus serrée que jamais entre les Tchèques, les Nord-Irlandais et les Azerbaïdjanais. Dans le Groupe E, Robert Lewandowski a une fois de plus prouvé qu'il faudrait compter avec lui dans cette compétition préliminaire. Il s'est encore offert un doublé à l'occasion de la large victoire (3-0) de son équipe en Roumanie. L'attaquant du Bayern Munich a trouvé le chemin des filets lors de ses neuf dernières sorties dans les qualifications pour l'épreuve suprême. Après avoir pourtant mené 2-0, le Monténégro a concédé une défaite pour le moins inattendue en Arménie (3-2). Le but de la victoire a été inscrit à la 94ème minute par Gevorg Ghazaryan. La Havakakan fête donc sa première victoire sous les ordres d'Artur Petrosyan dans ces qualifications, tandis que les Hrabri Sokoli mordent la poussière pour la première fois. Finaliste malheureuse du dernier Euro UEFA, la France s'est fait des frayeurs avant de venir à bout de la Suède dans le match au sommet du Groupe A. Les Scandinaves ont ouvert le score par Emil Forsberg en début de seconde période, mais Paul Pogba (58ème) et Dimitri Payet (65ème) ont rapidement inversé la tendance.