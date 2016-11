LIGUE 1 MOBILIS - 11E JOURNÉE:LE DERBY NAHD-CRB N'A PAS CONNU DE VAINQUEUR Le Nasria et le Chabab dans l'impasse

Par Bachir BOUTEBINA -

Les deux clubs algérois n'arrivent toujours pas à sortr de la crise

La peur de perdre ce dernier derby où tout s'est joué réellement vers la fin de ce match, a sérieusement pesé sur le rendement des deux antagonistes du jour.

Avant-hier après-midi, le stade du 5-Juillet accueillait le derby algérois entre voisins, Nasr d'Hussein Dey-Chabab de Belouizdad.

Deux ténors qui s'affrontaient vendredi dernier avec l'espoir identique, celui de mettre fin à une série impressionnante de contre-performances, et suite auxquelles, tant du côté du Nasria que dans le camp belouizdadi, on avait décidé de changer d'entraîneur.

Les Nahdistes qui sont désormais drivés par le Français Alain Michel, le désormais ex-coach du CRB, et qui sera dorénavant remplacé à ce club par le Marocain Badou Zaki, accueillaient donc le Chabab, à l'occasion d'un derby des plus indécis.

Un match très disputé de part et d'autre, mais souvent marqué par trop de contacts physiques, et des duels à la pelle, tant l'enjeu de cette rencontre était très important pour le Nasria et le Chabab.

Alors il a fallu attendre le retour des vestiaires, pour assister à des débats plus ouverts, et surtout une seconde mi-temps plus animée.

Le Nasria allait d'ailleurs finir par trouver la faille à la 60ème mn, sous la forme d'un coup-franc direct exécuté avec brio par le jeune excellent Walid Ardji, transfuge de l'USM Alger.

Mais 9 minutes plus tard, le Chabab remettait les pendules à l'heure, en guise de sursaut d'orgueil, grâce à Bougueroua qui venait tout juste de remplacer le malheureux Derrag.

Un coaching gagnant effectué par le duo Bensmaïn-Ali Moussa, au grand dam d'Alain Michel, tant la joie des Sang et Or a été de courte durée. Les coéquipiers de Gasmi et ceux de Rebbih allaient finalement se quitter sur un score de parité qui n'arrange ni les affaires du NAHD, encore moins ceux du CRB, d'autant plus que les Belouizdadis occupent toujours la place de premier relégable, devant le RC Relizane et le MO Béjaïa. Quant au Nasria, le fait d'avoir récolté un seul point en cinq matchs, place désormais les gars d'Hussein Dey dans l'impasse, au même titre que leurs voisins de Belouizdad.

Un énième semi-échec pour deux ténors plus que jamais en proie au doute, et qui auront pour prochains adversaires respectifs l'USM Alger et le MCA.

Le NAHD et le CRB jouent gros, lors de la prochaine journée, notamment à l'occasion de deux derbys chocs qui valent désormais leur pesant d'or pour les quatre ténors algérois du jour. Deux prochaines affiches qui ne vont pas d'ailleurs, manquer de plonger dans la ferveur plusieurs quartiers de la capitale, derby oblige.