LIGUE 1 MOBILIS - 11E JOURNÉE:MC ALGER - CS CONSTANTINE (AUJOURD'HUI - 18 H) Le Doyen à une marche de la 1ère place

Par Bachir BOUTEBINA -

Un match dont le déroulement au 5-Juillet, intervient au moment même où les deux protagonistes du jour souhaitent réellement rebondir, notamment après avoir fait le choix de changer leurs staffs techniques respectifs.

A la faveur des derniers résultats enregistrés, lors de la 11ème journée qui avait pour rappel débuté jeudi dernier, avant de se poursuivre hier et avant-hier, le Mouloudia d'Alger se voit offrir une belle occasion de rejoindre, aujourd'hui, en fin de journée, le duo de tête USMA-MCO.

En effet, le doyen algérois, cher à Bab El Oued, accueille l'autre doyen constantinois, phare de la ville des Ponts, en l'occurrence le CSC, avec l'espoir légitime de glaner trois points sur la pelouse du mythique stade olympique du 5-Juillet, et ainsi occuper pour la première fois le très convoité poste de leader, occupé conjointement, avec 20 points, par les Rouge et Noir de Soustara, et les Hamraoua d'El Bahia. Le MCA qui occupe le 4ème rang avec 17 pts, juste derrière l'ES Sétif (19pts), tombée avant-hier à El Harrach face à l'USMH (0-1), alors que le MC Oran et l'USM Alger se neutralisaient à Bouakeul (0-0), permet ainsi aux gars de Bab El Oued, d'entrevoir le meilleur en ce dimanche «très spécial» pour les éternels adeptes du ballon rond national. Un match dont le déroulement au 5-Juillet, intervient au moment même où les deux protagonistes du jour souhaitent réellement rebondir, notamment après avoir fait le choix de changer leurs staffs techniques respectifs.

Ainsi, dès sa prise en main de la barre technique mouloudéenne, le coach Mouassa est revenu la semaine écoulée de Tadjenanet avec un premier succès alors que du côté des Sanafir de l'antique Cirta, c'est plutôt un grand point d'interrogation concernant le nouveau driver espagnol Vicario, qui devra officiellement débuter sa mission avec le CSC, aujourd'hui face au MCA.

Les Clubistes qui restent sur une dernière très amère défaite concédée à domicile contre la JS Kabylie, vont-ils pouvoir se ressaisir devant leur hôte algérois, d'autant plus qu'ils seront de nouveau privés des précieux services de Mourad Meghni, une fois de plus blessé? Quand bien même les Sanafir pourront compter sur le retour dans leur onze habituel d'un élément comme Yacine Bezzaz, l'absence aux avant-postes de Mohamed Amine Aoudia, pour cause de suspension, risque fort d'handicaper l'attaque Constantinoise. Le retour à la pointe de l'attaque clubiste de Manucho, est fortement envisageable, au même titre que les trois récupérateurs Sameur, Gharbi et Guerabis. Un secteur de jeu clé dans ce type de confrontation, d'autant plus que du côté mouloudéen, le dernier retour en date de Kacem Mehdi a permis au milieu de terrain du MCA, de faire bonne figure face au DRB Tadjenanet.

Contrairement à son homologue espagnol Vicario qui n'a pas encore définitivement tranché sur le onze rentrant, Kamel Mouassa a par contre une idée plus précise sur l'équipe qui débutera ce match qui vaut désormais son pesant d'or dans le haut du tableau. Les Mokdad, Hadj Bouguèche, et autres Nekkache, retrouvent aujourd'hui la pelouse du 5-Juillet pour jouer une très belle carte, à l'occasion d'une rencontre que le coach Mouassa a qualifiée d'un autre important défi à relever à tout prix, notamment en présence d'un nombreux public mouloudéen, qui croit réellement le Doyen désormais capable de jouer le titre. Mais pour ce faire, il faudra d'abord battre le CS Constantine qui occupe actuellement le 9ème rang avec 12 pts, et qui va donc tenter de se racheter devant le Mouloudia d'Alger.

Une très belle confrontation en perspective, entre deux ténors qui pratiquent souvent un football très ouvert, notamment quand il s'agit pour eux d'évoluer dans un grand stade comme celui du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, où il faudra s'attendre à une affluence des grands soirs de foot. Une belle affiche pour clôturer le 11ème round de la Ligue 1 Mobilis.