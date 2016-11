LIGUE 1 MOBILIS - 9E JOURNÉE:JSM BÉJAÏA Les Vert et Rouge prennent les commandes

Par El Bouali DJILALI -

Les protégés d'El Hadi Khezzar ont enchaîné une 5e victoire consécutive

Les gars de la Soummam, qui se devaient de confirmer leur bonne forme suite à quatre succès consécutifs, ont été au rendez-vous avant-hier au stade de l'Unité maghrébine en prenant le meilleur sur la coriace équipe du CABBA (1-0).

Dans une rencontre d'un niveau tout juste moyen, les poulains d'El Hadi Khezzar ont réalisé l'essentiel en glanant les trois points de la victoire

En effet, l'enjeu de la rencontre a pris le dessus sur le jeu, ce qui explique le niveau technique de cette rencontre où les deux équipes ont joué avec la peur au ventre, notamment en première période.

D'un côté, les Bordjiens se sont présentés sur la pelouse avec un schéma plus au moins défensif, et de l'autre côté, les Béjaouis qui jouaient à la fois l'attaque et la défense en renforçant le milieu de terrain. C'est dire que les deux équipes étaient sur leur gardes.

Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir déclenchées les hostilités des deux côtés. Mais ce sont plutôt les locaux qui ont eu le dernier mot dans le temps additionnel (45e+2) de la première période, le meilleur moment de scorer pour leur équipe. Au retour des vestiaires, les visiteurs qui se sont fait piéger à la fin de la première période ont revu leur système de jeu pour tenter de remettre les pendules à l'heure.

En effet, la deuxième période a été relativement plus disputée que la première. D'un côté les visiteurs qui sont sortis de leur camp, et de l'autre les locaux qui voulaient corser la marque tout en jouant la prudence en gérant le temps et le score. En dépit des occasions de part et d'autre, notamment pour les gars de Yemma Gouraya, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final du référée Bouslimani, à la grande joie des inconditionnels des Vert et Rouge. Elle fut d'ailleurs grande à la fin du match PAC-ASMO, sanctionné par un match nul (1 à 1). Un nul qui arrange les affaires du club de Yemma Gouraya qui s'empare, ainsi, seul de la tête du podium.

La JSMB est désomais aux commandes de la ligue 2 Mobilis à l'issue de cette neuvième journée avec 20 points au compteur devant le Paradou AC et l'ASO Chlef, en attendant le résultat de l'autre match (USMB-WAB). En somme, quel que soit le résultat de ce dernier match, les Vert et Rouge resteront en tête du classement, mais les 2e et 3e places peuvent être changées. C'est dire que la course s'annonce chaude pour le classement final.

Pour le coach des Vert et Rouge, El Hadi Khezzar, l'essentiel a été réalisé. «Je pense que nous avons réalisé l'essentiel, à savoir les trois points de la victoire devant une équipe coriace du CABBA. Maintenant que nous sommes premiers, il va falloir redoubler d'efforts et maintenir cette cadence même si la tâche ne s'annonce pas du tout facile.»

De son côté, le coach des Jaune et Noir du CABBA, estime que son équipe a bien joué sans toutefois arriver à repartir avec un résultat positif. «Nous avons joué face à une bonne équipe de la JSMB qui s'empare d'ailleurs de la première place à l'issue de cette journée. Mon équipe a beaucoup tardé pour rentrer dans le vif du sujet. Malheureusement on a encaissé un but dans le temps additionnel de la fin de la première période. On a essayé de revenir au score, mais sans y parvenir, devant la bonne organisation défensive de l'adversaire. C'est une défaite à oublier afin de rester concentré pour le reste des matches de cette première manche de la saison».