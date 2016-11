AU LENDEMAIN DU MATCH CAMEROUN-ZAMBIE Hugo Broos très critiqué

Le sélectionneur des Lions indomptables a eu maille à partir avec les journalistes au cours de la conférence de presse d'après-match contre la Zambie.

Le Cameroun n'a pas perdu contre la Zambie, mais le nul (1-1) concédé avant-hier à Limbe contre les Chipolopolo condamnent déjà les Lions Indomptables à un exploit. Ils sont obligés de battre le Nigeria (leader du groupe avec 6 points) en aller et retour s'ils veulent espérer se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

De nombreux Camerounais considèrent donc ce match nul contre la Zambie -le deuxième après celui contre l'Algérie- comme une défaite.

Les journalistes n'ont pas loupé Hugo Broos en conférence de presse d'après-match. Le sélectionneur des Lions indomptables s'était présenté sans joueurs à ses côtés. Il a ainsi dû faire face, tout seul, aux questions incisives des hommes des médias. A propos de l'analyse du match, le technicien belge a reconnu que le résultat n'est pas bon sur le plan comptable. «Nous avons fait une mauvaise première mi-temps. A la pause, j'ai parlé dans les vestiaires et les joueurs ont essayé de changer en deuxième période. On doit gagner tous nos matchs à domicile, mais une fois de plus, tout n'a pas été mauvais dans ce match», a déclaré le sélectionneur. «Monsieur Broos, pourquoi alignez-vous les joueurs en manque de compétition (Moukandjo, Nkoulou, etc.) au détriment de ceux qui jouent en club?», a demandé un journaliste. La réponse du sélectionneur: «C'est ça le problème du Cameroun, il y a des joueurs qui ne jouent pas dans leurs clubs en Europe. Mais que puis-je y faire? Cela dit, c'est vrai que Moukandjo n'a pas joué les deux derniers matchs en championnat à cause d'une blessure. Mais je pense que Moukandjo peut faire la différence à tout moment, c'est pourquoi je l'ai aligné. Si je tiens compte uniquement des joueurs compétitifs en club, ce sera difficile de constituer une liste de 18» a-t-il fait savoir, sous un chahut de désapprobation des journalistes. Broos est sorti de ses gonds lors de la question concernant l'absence de Choupo Moting.

L'attaquant de Schalke 04, officiellement blessé, mais que certains disent qu'il a boycotté la sélection à cause des choix du sélectionneur: «...écoutez, si vous dites que Choupo n'est pas blessé, vous mentez. Vous mentez... parce que ce n'est pas vrai. Autrement, le médecin de Schalke ment, autrement Choupo ment. Ne commencez pas à faire des polémiques pareilles sur un joueur annoncé blessé. Excusez-moi, mais je ne réponds pas à votre question», a lancé le sélectionneur après avoir interrompu le journaliste qui posait la question. Une autre question qui a embarrassé le sélectionneur, celle concernant ses choix techniques. Pourquoi par exemple faire jouer Edgar Salli à la place de Choupo Moting ou encore Anatole Abang au lieu de Christiang Mougang Bassogog? Après un bref moment de réflexion accompagné de gestes de dépit, Broos a répondu: «Je savais qu'après ce résultat, vous poseriez ces questions. Vous devez savoir que je suis moi aussi déçu. Mais si vous parlez une fois de plus de Choupo, il a été déclaré blessé» s'est-il défendu provoquant une fois encore le tollé général. Le Team Press Officer a dû menacer d'interrompre la conférence de presse pour que le calme revienne. «Qui a demandé après Choupo après l'Algérie? Personne, parce que le résultat était bon. A propos de Bassogog, si je l'aligne et s'il fait un mauvais match, vous serez les premiers à me critiquer», a affirmé le sélectionneur, très en difficulté.