CARL MEDJANI, CAPITAINE DE L'EN "On n'est pas encore une grande équipe"

«C'est un résultat décevant pour nous bien évidemment. Avec cette défaite, nos chances de qualification s'amenuisent même si mathématiquement rien n'est encore fini. Aujourd'hui, nous avons joué face à une excellente équipe du Nigeria. C'était un match difficile, Je pense qu'avec plus de réussite, nous aurions pu prétendre au match nul. Pendant certains moments de la partie, nous avons souffert où ils ont eu une certaine maîtrise sur le jeu. En seconde période, nous avons mis une dose de pression, mais nous avons manqué de réalisme. Il ne faut pas se mentir, on n'arrive pas à gagner aussi souvent qu'on le voudrait face aux grands d'Afrique, c'est un constat qu'on ne peut pas fuir. On nous considère comme une grande équipe, alors qu'on n'en est pas encore une. Maintenant, il ne faut pas trouver des excuses. Nous devons nous re-mobiliser, tenter de renverser la tendance même si ce sera compliqué.»