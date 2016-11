EX-INTERNATIONAL ALGÉRIEN Akrour joue encore à 42 ans

L'ex-international algérien Nassim Akrour (42 ans), malgré le poids de l'âge continue à faire les beaux jours d'Annecy (championnat de France amateur, CFA), en inscrivant un nouveau but avant-hier soir pour la mise à jour de la 10e journée (Groupe C). Annecy est en effet allée s'imposer (4-1) chez le Jura Sud, grâce notamment à Akrour qui a ouvert le score à la 4e minute de jeu, avant que Jacob ne double la mise à la 10e minute. Lasimant avait réduit le score pour les locaux à la 55e minute (2-1), mais Barbosa (68e) et Poulain (70e) ont réussi à clôturer définitivement cette belle victoire en déplacement. Ancien joueur de Troyes, Istres et Le Havre, Akrour a surtout fait les beaux jours de Grenoble dont il a porté les couleurs entre 2005 et 2010, puis entre 2013 et 2016, après son retour d'Istres, où il avait réussi trois bonnes saisons (30 buts en 78 matchs). Une longévité ayant permis à l'Algérien d'établir plusieurs records personnels puisque, outre son statut de joueur le plus capé de Grenoble avec 312 matchs, il en est aussi le meilleur buteur, avec un total de 110 buts. Akrour, en fin de contrat avec Grenoble l'été dernier, a rejoint le FC Annecy le 10 septembre 2016.