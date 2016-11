LES AUTRES GROUPES (2E JOURNÉE) Rien n'est encore joué

Pour le compte de la 2e journée des qualifications (zone Afrique), la Côte d'Ivoire est revenue avec un précieux nul de son déplacement au Maroc (0-0), tandis que le Sénégal a chuté avant-hier en Afrique du Sud (2-1).



Groupe C: Le choc Maroc-Côte d'Ivoire sans vainqueur

On attendait beaucoup des retrouvailles des Ivoiriens avec Hervé Renard, l'ancien sélectionneur des Eléphants désormais à la tête du Maroc. Finalement le choc a accouché d'une souris à Marrakech (0-0). Un nul à l'extérieur qui arrange surtout la Côte d'Ivoire, toujours seule en tête de son groupe C, puisque le Mali (1 point) et le Gabon (2e, 2 pts) de Pierre-Emerick Aubameyang ont fait match nul eux aussi 0-0. Rien n'est fait dans ce groupe resserré mais décevant, où ni les Marocains (2 pts) ni les Gabonais n'ont réussi à marquer depuis le début des éliminatoires.



Groupe D: Le Sénégal cale

Le Sénégal, qui restait sur une série de six victoires internationales de suite, est tombé en Afrique du Sud. Les Lions de la Teranga étaient bien entrés dans la partie, mais ne se sont pas remis d'un penalty imaginaire accordé par l'arbitre pour l'ouverture du score des Bafana Bafana (43e). Ils ont encaissé dans la foulée un deuxième but (45e+1) et se sont finalement inclinés 2-1. Les Sénégalais sont troisièmes de leur groupe D avec trois unités. L'Afrique du Sud (4 pts) est en tête, à égalité avec le Burkina Faso qui est allé battre (2-0) le Cap-Vert, lanterne rouge. La double confrontation entre le Burkina Faso et le Sénégal fin août et début septembre s'annonce cruciale.



Groupe E: L'Ouganda, c'est du costaud

Avant Egypte-Ghana, prévu hier soir, l'affiche la plus alléchante de ce groupe E, l'Ouganda a réalisé une excellente opération à domicile en battant le Congo 1-0.

Les Ougandais qui avaient créé la surprise en tenant tête au Ghana lors de la première journée (0-0), prennent provisoirement les commandes avec 4 points, devant l'Egypte et ses trois unités. Le Ghana a 1 point et le Congo est bon dernier avec un zéro pointé.