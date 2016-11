LIGUE 2 MOBILIS - 9E JOURNÉE L'USMB sur le podium

L'USM Blida s'est emparée seule de la 3e place de Ligue 2 Mobilis, en battant le WA Boufarik 1-0 (mi-temps 0-0) avant-hier au stade Mustapha-Tchaker de Blida en clôture de la 9e journée. Le but blidéen a été inscrit par Zerguine, sur penalty à la 55e minute, après une faute à l'intérieur de la surface de réparation du capitaine boufarikois, Abdelkrim Maâmeri. Un précieux succès pour les Vert et Blanc dans ce derby de la Mitidja et grâce auquel ils montent sur la troisième marche du podium avec 17 points, à seulement trois longueurs du nouveau leader, la JSM Béjaïa. De son côté, le WAB reste à la 8e place, mais avec seulement trois longueurs d'avance sur le premier club non-relégable, le MC Saïda.