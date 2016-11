MARATHON D'ATHÈNES (34E ÉDITION) Large domination kényane

Les coureurs kényans ont outrageusement dominé le marathon d'Athènes, en signant une double victoire (messieurs / dames) lors de la 34e édition, disputée hier en présence d'environ 50 000 athlètes. Luka Rotich Lobuwan (28 ans) s'est imposé chez les messieurs en 2 h 12 min 49 sec, imité par sa compatriote Nancy Jebichi Arusei (30 ans) chez les dames en 2 h 38 min 13 sec. Chez les messieurs, le podium a été complété par deux Kényans: Benson Kipruto (2 h 13 min 24 sec) et Bernard Kitur (2 h 13 min 32 sec), donnant ainsi une plus grande importance à la domination kényane dans cette épreuve. Le coup d'envoi du marathon d'Athènes, couru sous un grand soleil et des températures printanières, a été donné près du tumulus érigé en l'honneur des victimes grecques de la bataille de Marathon. Il s'est achevé au stade Panathénaïque, entièrement recouvert de marbre et construit pour les premiers Jeux olympiques modernes, en 1896. Selon la légende, le premier marathon s'est couru en 490 avant J.C, sur les 42 km séparant la commune de Marathon d'Athènes par le soldat Philippidès, venu annoncer la victoire des soldats de Thémistocle sur les Perses.