MONDIAL 2018 L'EN ira en Zambie fin août 2017

Les éliminatoires du Mondial 2018 reprendront fin août 2017 où la sélection nationale va effectuer un autre périlleux déplacement en Zambie. Les Verts joueront en aller et retour contre les Zambiens en l'espace d'une semaine. Ils se rendront par la suite au Cameroun pour le match retour contre les Lions indomptables, début octobre, avant de recevoir le Nigeria le 6 novembre à Blida. Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, garde espoir et table sur quatre victoires dans le reste du parcours pour aller en Russie. Une mission très délicate, mais pas impossible. Dans huit mois, l'EN pourra avoir un tout autre visage. À présent, place à la CAN 2017.



Les prochains rendez-vous de l'EN:

28 août 2017:

Zambie-Algérie

2 septembre 2017:

Algérie-Zambie

2 octobre 2017:

Cameroun-Algérie

6 novembre 2017:

Algérie-Nigeria.