OLYMPIQUE LYONNAIS Ghezzal pourrait être vendu à 5 millions d'euros

Alors que l'international algérien Rachid Ghezzal n'a toujours pas prolongé, l'idée d'un transfert du joueur cet hiver commence à germer dans l'esprit du président de l'OL, Jean-Michel Aulas. Du côté de l'Olympique Lyonnais, le dossier Ghezzal est toujours bloqué. En fin de contrat dans quelques mois, l'attaquant formé au club n'a toujours pas prolongé. Jean-Michel Aulas était confiant début septembre. Il le serait beaucoup moins désormais. Pas souvent titulaire, Ghezzal penserait de plus en plus à un départ. L'OL pourrait bien ne pas avoir le choix et serait tenté d'accepter un transfert du joueur dès le mois de janvier. Pour éviter de le voir partir libre en fin de saison, Aulas pourrait accepter une offre de 5 millions d'euros. La «moins mauvaise» des options possibles pour l'OL si aucun accord n'est trouvé pour une prolongation de contrat avant la fin de l'année. Pas sûr que Ghezzal soit d'accord... Reste à savoir quelle sera la position du joueur. Pas sûr qu'il accepte de quitter l'OL cet hiver. Financièrement, Ghezzal a tout intérêt à attendre la fin de saison. Ses courtisans devraient en effet lui proposer une belle prime à la signature pour éviter de payer une indemnité de transfert.