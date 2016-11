PRIX DU FOOTBALLEUR AFRICAIN DE L'ANNÉE Aubameyang, Mahrez, Mané les favoris

Le premier nominé est présent dans cette liste pour la quatrième année consécutive tout comme le joueur de West Ham, qui a remporté le Prix de footballeur africain de l'année en 2011. Aubameyang a connu un dernier exercice remarquable et a été élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga.

L'ancien joueur de Saint-Étienne est également sur une très bonne série de 14 buts depuis le début de la saison toutes compétitions confondues avec le BVB. Ayew a lui connu une période d'adaptation compliquée en passant de Swansea à West Ham. Si l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a brillé chez les Swans en inscrivant 12 buts en 35 rencontres. Arrivé cet été chez les Hammers, le joueur de 26 ans s'est rapidement blessé au genou et n'a participé qu'à un seul match sous les couleurs du club londonien. Mahrez est le favori cette année après une saison exceptionnelle avec Leicester. L'ancien joueur du Havre a brillé pour offrir aux Foxes leur premier titre de champion d'Angleterre. Déjà élu footballeur de la saison en Premier League, l'international algérien est nominé pour la première fois. Le joueur de 25 ans a inscrit 17 buts et délivré 11 passes décisives dans le championnat anglais la saison écoulée. Mané avait déjà été nominé lors de la précédente édition et est actuellement en pleine forme avec Liverpool tandis que Yaya Touré est présent pour la huitième année consécutive. Le milieu de terrain de Manchester City a déjà remporté le prix deux fois. L'international sénégalais a déjà inscrit 6 buts en 10 matchs de championnat d'Angleterre avec les Reds alors que l'ancien international ivoirien n'a pas joué depuis l'arrivée de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City.