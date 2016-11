LIGUE 2 MOBILIS - 11E JOURNÉE L'USMBA remonte la pente

L'équipe de la Mekkéra a réussi à sortir de la zone de turbulences

Un succès qui propulse l'USMBA à la 5e place du classement général, ex aequo avec la JS Saoura (15 pts), au moment où les Crabes restent derniers, mais avec quatre matchs en retard.

L'USM Bel-Abbès a battu le MO Béjaïa (2-1), avant-hier pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 Mobilis, entamée jeudi et qui devait s'achèver hier par un choc entre le MC Alger et le CS Constantine au stade du 5-Juillet.

Les buts de l'USMBA ont été inscrits par Bouguelmouna, auteur d'un doublé aux 2e et 26e minutes, alors que Messaâdia a réduit le score pour le MOB à la 64e minute.

Le MOB s'était consacré au cours des dernières semaines à la Coupe de la Confédération africaine, d'où le cumul de tous ces matchs en Ligue 1.

Les Crabes avaient atteint la finale de la coupe de la Confédération. Après avoir été tenus en échec (1-1) au match aller, ils ont perdu (4-1) au retour, face au TP Mazembé (RD Congo). Cette 11e journée avait démarré jeudi par le match JS Kabylie - DRB Tadjenanet (1-1) au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.

Les visiteurs avaient ouvert la marque par Chibane à la 40e minute et semblaient s'acheminer tout droit vers une précieuse victoire en déplacement lorsque Mebarki a surgi pour égaliser à l'ultime minute du temps additionnel.La journée s'est poursuivie vendredi avec plusieurs chocs au menu, particulièrement entre les «frères ennemis», le NA Hussein Dey et le CR Belouizdad, ainsi que le duel direct entre les actuels coleaders de la Ligue 1 Mobilis, le MC Oran et l'USM Alger. Deux matchs qui se sont soldés par des résultats nuls, puisque Bougueroua (70') avait répondu à Ardji (60') dans le derby algérois, au moment où l'USMA a réussi à tenir le MCO en échec (0-0). De son côté, l'autre ancien coleader, l'ES Sétif, a reculé à la 3e place après sa défaite (1-0) chez l'USM El Harrach. Une réalisation signée Mellal (58') et qui place les Jaune et Noir dans la position de premier club non relégable, avec 12 points. Le duel des nouveaux promus, entre l'Olympique de Médéa et le RC Relizane a finalement tourné à l'avantage du club recevant, ayant réussi à l'emporter (2-1) et se hisser par la même occasion à la 7e place du classement général, avec 14 points.

En revanche, le RCR qui avait enchaîné une série de cinq matchs sans défaite reste scotché à la 15e et avant-dernière place du classement, avec 8 unités. De son côté, le CA Batna s'est remis à Aribi pour faire la différence devant la JS Saoura (43') et rejoindre l'OM à la 6e place, ex aequo avec 14 points.