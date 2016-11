QUALIFICATIONS AU MONDIAL 2018:ZONE EUROPE La hiérarchie bousculée

Cette 2e journée a été marquée par plusieurs surprises

Des séries qui s'arrêtent, d'autres qui s'allongent, des favoris qui souffrent, d'autres qui ont la partie facile, des classements chamboulés, d'autres qui n'évoluent pas: l'Europe en a vu de toutes les couleurs pour la 2e partie de la journée de qualifications au Mondial 2018.

L'affiche de cette journée opposait la Croatie à l'Islande. Cette rencontre du Groupe I promettait beaucoup entre deux des sensations de l'Euro 2016. La Croatie avait fait rêver beaucoup de monde, et peur à beaucoup d'adversaires, avant de sortir trop tôt, battue en prolongations par le Portugal en 8es de finale. L'Islande, elle, avait prolongé son séjour jusqu'en quart de finale après être arrivée sur la pointe des pieds. Mais en quatre confrontations qualificatives pour la Coupe du monde, l'Islande n'a jamais battu la Croatie, décrochant un nul pour trois défaites, et marquant à une seule reprise pour neuf buts encaissés. Leur statut a beau avoir changé après leurs exploits en France, les Islandais devront encore attendre pour inverser la tendance. Les Vatreni ont concrétisé leur supériorité technique sur une combinaison entre Marcelo Brozovic et Ivan Rakitic, le premier exploitant la remise du second à l'angle de la surface pour marquer le premier but d'une frappe enroulée légèrement déviée. Il récidivera en fin de match, cette fois servi par Luka Modric. Suffisant pour prendre trois points et la tête de la poule. Le Groupe D s'est aussi ouvert par une rencontre entre deux participants à l'Euro 2016, avec un résultat logique si l'on s'en tient aux performances françaises. Décevante et éliminée en phase de groupes, l'Autriche a mordu la poussière à domicile devant l'Irlande, battue au deuxième tour par le pays hôte, et qui a confirmé ses progrès sur un unique but de James McClean. A domicile, la Géorgie a longtemps cru tenir sa première victoire après l'ouverture du score de Valeri Kazaishvili, mais un bijou d'Aleksandru Gatcan en fin de match a offert aux Moldaves leur premier point dans cette campagne.

Enfin, le Pays de Galles pensait qu'un nouveau but de son capitaine Gareth Bale suffirait pour faire la différence contre la Serbie, mais Aleksandar Mitrovic a changé la fin de l'histoire. Dans le Groupe G, les favoris italiens et espagnols ont tenu leur rang respectivement au Liechtenstein et face à la Macédoine, même si la Nazionale a eu la partie bien plus facile que la Roja, qui a d'abord souffert avant de dérouler. Derrière, Israël n'a pas renoncé à la qualification et espère que les trois points pris en Albanie, qui a fini à neuf, pourront lui permettre de rester à la lutte jusqu'au bout. Pendant que la Croatie dominait les débats contre l'Islande, la Turquie a eu plus de mal que prévu pour prendre le meilleur sur le Kosovo, qui dispute sa première campagne de qualifications. Tenus en échec 0-0 à la pause, les joueurs de Fatih Terim ont fait respecter la logique en début de seconde période.

Enfin, l'Ukraine a pris le dessus sur la Finlande, et dépasse l'Islande pour prendre la deuxième place du Groupe I, derrière les Croates.