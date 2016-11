COUPE D'ALGÉRIE-32ES DE FINALE:MOB-NAHD, CSC-ASMO ET JSMB-USMB Déjà des affiches au sommet

Le tirage au sort a vu la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, du président de la FAF, Mohamed Raouraoua et les présidents de clubs qualifiés aux 32es de finale.

Le tirage au sort des 32es de finale de la coupe d'Algérie qui s'est déroulé avant-hier soir à Alger a donné lieu à de belles affiches entre le MO Béjaïa-NA Hussein-Dey, CS Constantine-ASM Oran et JSM Béjaïa-USM Blida. Le tirage au sort effectué à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn-Bénian (Alger), a vu la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua et les présidents de clubs qualifiés aux 32es de finale de la coupe d'Algérie. «C'est un match qu'il faut prendre très au sérieux face à une équipe du NAHD habituée à jouer les premiers rôles en coupe. Nous avons l'avantage de recevoir sur notre stade, ce qui est très important dans ce genre de rencontres. On va jouer nos chances à fond et faire le maximum pour arracher la qualification», a déclaré le nouveau président du MOB, Farid Hassissen. Le CS Constantine qui traverse une période difficile, aura l'occasion de se réconcilier avec son public à l'occasion de son match face à l'ASM Oran, mais la tâche des Sanafir ne sera guère facile face aux Oranais. «C'est une rencontre entre deux équipes qui se connaissent très bien. On va essayer de faire le maximum face à un spécialiste de coupe. Notre premier objectif reste le retour parmi l'élite, mais dans ce genre de matchs tout est possible», a déclaré le président de l'ASM Oran, Mohamed El Morro. Le tirage au sort de la coupe d'Algérie 2016 a donné lieu également à une affiche entre anciens pensionnaires de Ligue 1, à savoir JSM Béjaïa, leader actuel de Ligue et USM Blida qui occupe la 3e place du classement. Le DRB Tadjenanet qui occupe la dixième place du classement de Ligue 1 avec 12 points, se déplacera à Bordj Bou-Arréridj pour affronter l'équipe locale, une rencontre qui sera peut être synonyme de déclic pour les protégés de l'entraîneur Boughrara. Le vainqueur de la dernière édition, le MC Alger, a hérité d'un club de division amateur, à savoir l'OM Arzew. Le champion d'Algérie 2015-2016, l'USM Alger devra passer ce cap sans difficulté devant l'équipe du NT Souf (Inter-Régions). Les rencontres des 32es de finale se dérouleront les 25 et 26 novembre sur le terrain du club tiré en premier.