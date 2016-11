GIANNI INFANTINO, PRÉSIDENT DE LA FIFA "Le Maroc peut organiser une Coupe du monde"

Voici une déclaration qui devrait redonner confiance aux dirigeants du football marocain, après les problèmes d'organisation de la Coupe du monde des clubs et l'annulation de la CAN 2015. Gianni Infantino, qui a succédé à Sepp Blatter à la tête de la FIFA, a déclaré que «le Maroc est en mesure d'accueillir la Coupe du monde de football eu égard à ses infrastructures et sa capacité organisationnelle», a rapporté l'agence officielle MAP. L'ancien n°2 de l'UEFA s'exprimait lors d'un point de presse, tenu avant-hier à Marrakech au lendemain du choc du groupe C entre le Maroc et la Côte-d'Ivoire, qui a accouché d'un match nul. Gianni Infantino était d'ailleurs présent dans la tribune, assis aux côtés du président de la FRMF Fouzi Lekjaa. Il s'agit de la deuxième rencontre entre les deux hommes, après celle tenue en septembre dernier à Zurich. Avant-hier, l'ancien bras droit de Michel Platini a visité le lieu de résidence de l'équipe marocaine dans la ville ocre, ainsi que le grand stade de Marrakech. «La FIFA a enregistré avec satisfaction le progrès réel dans les chantiers en cours de la FRMF», s'est félicitée dans un communiqué la Fédération royale marocaine de football. Le Maroc, candidat malheureux à l'organisation des Coupes du monde de 1994, 1998, 2006 et 2010 - c'est-à-dire toutes les fois où il s'est présenté-, semble déterminé à abriter la plus prestigieuse compétition de football. Il est attendu qu'il se porte candidat à l'organisation de la Coupe du monde 2026.