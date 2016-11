MARATHON D'ISTANBUL Victoire de l'Azéri Evans Kiplagat

Le coureur azéri Evans Kiplagat Barkowet a remporté dimanche la 38e édition du marathon d'Istanbul, en 2 h 13 min 28 sec. Le Kényan d'origine (28 ans) a devancé l'Ethiopien Shura Kitata Tola et le Kényan Peter Kiptoo Kiplagat dans cette compétition, dédiée aux 242 personnes tuées lors d'une tentative de coup d'Etat, en juillet dernier. Chez les dames, c'est la Kényane Agnes Jeruto Barsosio (33 ans) qui l'a emporté en 2 h 28 min 24 sec, devant les Ethiopiennes Sechale Adugna Dalasa et Rahma Tusa Chota. Plusieurs dizaines de milliers de coureurs, professionnels et amateurs, ont affronté, sous un ciel gris, les 42,195 km de la course qui a débuté sur la rive asiatique d'Istanbul et qui s'est achevée sur la rive européenne de l'antique ville turque. Il y a quatre mois, presque jour pour jour, des soldats putschistes avaient ouvert le feu sur la foule sur le pont du Bosphore, rebaptisé depuis «Pont des martyrs du 15 juillet». La 38e édition du marathon d'Istanbul s'est déroulée au même endroit, en commémoration des 242 personnes tuées lors de cette tentative de coup d'Etat.