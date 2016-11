MONDIAUX 2016 DE BOXE (JUNIORS) Sept Algériens présents à Saint-Pétersbourg

La délégation algérienne s'envolera aujourd'hui pour la Russie afin de prendre part à cet évènement mondial qui verra la participation de 417 boxeurs de 75 pays dont l'Algérie.

La sélection algérienne masculine de boxe juniors prendra part aux Championnats du monde de la catégorie, prévus du 17 au 26 novembre à Saint-Pétersbourg (Russie), avec sept boxeurs, a-t-on appris avant-hier auprès de la Fédération algérienne de boxe (FAB).

Conduite par le staff technique composé du trio Mourad Ouhib, Ahmed Boubekri et Dine Ahmed, la délégation algérienne s'envolera aujourd'hui pour la Russie pour prendre part à cet évènement mondial qui verra la participation de 417 boxeurs de 75 pays dont l'Algérie. «Parfaitement conscients du haut niveau de ce tournoi qui verra la participation du gratin mondial de la discipline, nos représentants ne se font pas d'illusion. Ils comptent donner le meilleur d'eux-mêmes sur le ring», a déclaré le porte-parole de la FAB, Fazil Ferhat. Pour le même responsable, le rendez-vous russe constitue une opportunité pour les jeunes boxeurs algériens pour acquérir de l'expérience et se mesurer aux grands pugilistes. L'Equipe nationale masculine des juniors sera présente avec sept boxeurs: Adel Tabi, Taoufik Messaoudi, Yanis Aguerssif, Samir Messaouche, Yanis Ziani, Walid Tarzoult et Lounès Ghassouli.

Pour préparer au mieux cet évènement, les boxeurs algériens ont effectué une série de stages en Algérie et à l'étranger, dont le dernier qui a pris fin samedi dernier à Nancy (France).

Selon le programme de compétition établi par l'Association internationale de boxe (AIBA), les tours préliminaires auront lieu du 17 au 22 novembre, les quarts de finale le 23 novembre, les demi-finales le 25 novembre et les finales le 26 novembre.