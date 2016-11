PRÉPARATION DE LA CAN 2017 Nigeria-Egypte en amical à Dubaï en janvier

Le Nigeria et l'Egypte vont s'affronter en match amical en janvier prochain à Dubaï (Emirats arabes unis) dans le cadre de la préparation des deux équipes pour les prochaines échéances, a indiqué la Fédération nigériane de football. Pour cette rencontre amicale, le conseiller technique de la sélection nigériane, Gernot Rohr, composera son équipe avec les joueurs locaux en vue de dénicher des éléments susceptibles de renforcer l'équipe A. «Nous avons un match amical contre l'Egypte à Dubaï en janvier prochain. Cette rencontre me permettra de voir de près les joueurs évoluant dans le championnat local, mais entre-temps, je vais continuer à superviser les joueurs qui jouent en Europe, en attendant une date Fifa», a déclaré Rohr. L'Egypte avait éliminé le Nigeria de la course à la prochaine coupe d'Afrique des nations 2017 prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février. En revanche, les Super Eagles sont en lice pour une qualification à la Coupe du monde 2018. Ils sont leaders du groupe B avec six points grâce à deux victoires contre la Zambie (2-1) à Ndola et l'Algérie (3-1) samedi dernier à Uyo pour le compte de la deuxième journée des qualifications du Mondial russe.