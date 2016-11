RAOURAOUA, PRÉSIDENT DE LA FAF "Maintenant, il faut penser à la CAN 2017"

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, a indiqué dimanche soir à Alger qu'il «faudrait maintenant penser à la coupe d'Afrique des nations (CAN-2017) au Gabon qui constitue un objectif pour les Verts». «Nous devrons oublier la défaite face au Nigeria et les éliminatoires du Mondial-2018 en Russie et penser à ce qui est très proche, à savoir la CAN-2017 au Gabon. C'est un challenge très intéressant pour notre Equipe nationale qui jouera ses chances à fond et pourquoi pas revenir avec le trophée à Alger.», a déclaré à la presse Mohamed Raouraoua, en marge du tirage au sort des 32es de finale de la coupe d'Algérie. La sélection algérienne de football s'est inclinée samedi à Uyo face au Nigeria (3-1), lors de la 2e journée (Gr. B) des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. «Le football n'est pas une science exacte. Qui aurait cru que le Cameroun allait perdre deux points sur son stade devant la Zambie. Nous devons penser à l'avenir proche et corriger les lacunes dont souffre le groupe. Les éliminatoires devront reprendre le mois de septembre et nous avons 4 matchs à disputer. D'ici là, nous aurons une meilleure sélection avec beaucoup plus de moyens.», a-t-il dit. Lors de la phase finale de la CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février), la sélection algérienne évoluera dans le groupe B en compagnie du Sénégal, de la Tunisie et du Zimbabwe.