SÉBASTIEN DESABRE, EX-ENTRAÎNEUR DE LA JS SAOURA "Le championnat algérien est différent de ceux du Maroc et de la Tunisie"

Le technicien français Sébastien Desabre garde de bons souvenirs de sa première expérience dans le championnat algérien avec le représentant du Sud, la JS Saoura. «C'est différent du Maroc ou de la Tunisie que j'ai également connus. J'ai beaucoup aimé la JS Saoura et ses joueurs. J'ai aimé l'agressivité et la vivacité dans le jeu. J'apprécie particulièrement les joueurs dynamiques. Avec la JS Saoura, j'ai le sentiment que l'on aurait pu faire quelque chose de bien. Mais j'ai fait un autre choix... Je me suis engagé avec le club mais j'ai pris soin de mettre une clause de libération dans mon contrat. Après la victoire contre le CS Constantine de Didier Gomes Da Rosa, j'ai levé cette clause», a indiqué sur 2022mag le technicien français qui a failli rejoindre la sélection de la Zambie, adversaire des Verts dans les éliminatoires du Mondial 2018, après son départ de la Saoura. «À ce moment-là, c'était très chaud avec la Zambie. Dans ma tête, c'était clair, je souhaitais partir sur une sélection africaine. J'en suis à 200 matchs de championnat et une cinquantaine en coupes d'Afrique, je pensais que c'était le bon moment», a révélé Desabre qui a finalement atterri au WA Casablanca. «Le WAC m'a appelé! On s'est mis d'accord très vite, au lendemain de la défaite 4-0 en demi-finale aller de la Ligue des champions d'Afrique contre le Zamalek du Caire. Rapidement, j'ai été dans le vif du sujet. J'ai intégré un club qui est dans une logique professionnelle. C'est un grand club, avec une histoire. J'ai trouvé des joueurs disciplinés. Et puis le WAC est un club où on laisse travailler l'entraîneur. Et ça, c'est très appréciable!», a-t-il expliqué.