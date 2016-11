TENNIS-FEDCUP Les Tchèques remportent leur 5e trophée

La République tchèque, double tenante du trophée, s'est adjugée sa 5e Fed Cup de tennis en six ans s'imposant devant les Françaises 3 à 2 en finale, avant-hier, à Strasbourg. A égalité 2-2 après les simples, les Tchèques ont fait la décision dans le double, Karolina Pliskova et Barbora Strycova battant Caroline Garcia et Kristina Mladenovic 7-5, 7-5. C'est la 3e victoire d'affilée des Tchèques. Garcia et Mladenovic étaient plutôt favorites en double en tant que conuméro deux mondiales de la spécialité, mais elles ont été dominées par des adversaires plus adroites au filet et peut-être plus fraîches physiquement. Auparavant, Garcia avait donné l'avantage 2 à 1 à la France en remportant son deuxième simple aux dépens de Pliskova 6-3, 3-6, 6-3. Puis Strycova avait ramené les deux équipes à égalité en dominant Alizé Cornet 6-2, 7-6 (7/4). La République tchèque prolonge sa suprématie sur la «Coupe Davis des femmes», avec une seule défaite en six ans face à l'Italie en 2013.