LE RC RELIZANE ACCUEILLE CE WEEK-END LA JS KABYLIE Un sacré face-à-face du côté de la Mina

Par Bachir BOUTEBINA -

Après 11 journées, la JSK détient le record des nuls, dont 6 à domicile, et un seul en déplacement. Quant au RCR, le Rapid est actuellement la seule formation à avoir aligné six matchs d'affilée, sans défaite.

Lors du déroulement de la 12ème journée de la Ligue 1 Mobilis, les Canaris du Djurdjura que drive depuis deux matchs le Tunisien Hidoussi, se rendront le prochain week-end à Relizane, où ils seront certainement attendus de pied ferme par le Rapid dont le coach actuel, en l'occurrence Bouakkaz, n'est autre que le compatriote du nouveau patron technique de la JSK. Un premier face-à-face tuniso-tunisien sans précédent dans le championnat algérien, et qui mettra aux prises deux ténors qui ont actuellement la particularité de représenter tous les paradoxes possibles. Pour cause, depuis l'entame de la saison footballistique 2016-2017, et après 11 journées de compétition, la JS Kabylie détient le record des nuls, dont 6 à domicile, et un seul en déplacement. Quant au RC Relizane, les Lions de la Mina sont actuellement la seule formation à avoir aligné six matchs d'affilée, sans avoir mordu la poussière, ni encaissé le moindre but, avant cette précédente journée qui aura vu le prochain hôte des Canaris kabyles, tomber enfin à Médéa face à l'OM (1-2). Il est bon de rappeler aussi pour les nombreux adeptes des statistiques, que le club phare des Genêts est pratiquement le seul ténor à s'être imposé par deux fois en déplacement, et ne compte que deux succés pour l'instant, alors que le club cher à la Mina, a remporté quatre victoires, avec notamment un probant succès à Béjaïa. Pour Hidoussi, son compatriote Moez Bouakkaz effectue actuellement avec le Rapid de Relizane un parcours impressionnant. Mais dans le même temps, le nouveau coach des Canaris du Djurdjura pense que le ténor kabyle est en mesure de s'imposer ce week-end dans la capitale de la Mina. Il est vrai que la JS Kabylie semble mieux s'exprimer hors de Tizi-Ouzou, où la guigne continue de poursuivre Ali Rial et consorts. Il est vrai que lorsque l'habituel emblématique capitaine des Canaris rate coup sur coup deux penaltys à domicile, cela peut résumer la situation de crise de confiance qui perdure actuellement au sein du ténor kabyle. Or cela n'est point le cas aujourd'hui pour le prochain hôte de la JSK, d'autant plus que les coéquipiers de l'emblématique leader du Rapid, en l'occurrence Mohamed Amine Zidane, la rage de vaincre s'est finalement concrétisée à maintes reprises à domicile, et de surcroit avec l'art et la manière. En d'autres termes plus clairs, les Canaris du Djurdjura affrontent ce prochain week-end un adversaire qui a chassé le doute, et dont le dernier retour en force est un message très fort significatif envers tous ceux qui ont enterré trop vite les Lions de la Mina. Djerar, l'ex sociétaire du RC Relizane, sait pertinemment que les Canaris risquent fort de laisser des plumes face à un Rapid dont le nouvel homme fort, en la personne de Hamri, a bel et bien remis sur rails le RCR. Le prochain déplacement de la JS Kabylie au stade Zouggari de Relizane, n'est point une sinécure, encore moins une simple formalité pour les Canaris du Djurdjura. Un sacré prochain face-à-face du côté de la Mina de l'Ouest où les Lions du Rapid continuent de déjouer tous les pronostics d'avant-saison.