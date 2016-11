DZ-BATTLE 2016 (SPORTS ACROBATIES) Une réussite totale de la 1ère édition

Une belle initiative en faveur des jeunes

Cette manifestation, qui rentre dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison sportive 2016/2017, a vu la participation de 48 jeunes issus de 16 wilayas.

La direction de la jeunesse, des sports et loisirs de la wilaya d'Alger, le Club sportif amateur New Génération des sports acrobatiques CSA/NGSA en collaboration avec l'APC de Sidi M'hamed, ont organisé, sous l'égide du ministre de la Jeunesse et des Sports, la première édition du DZ-Battle 2016 national de hip-hop, des sports acrobatiques ce week-end au niveau du grand hall de la salle Ugta place du 1er-Mai d'Alger (commune de Sidi M'hamed).

Après le traditionnel défilé des délégations, l'écoute de l'hymne national repris par le public, composé en majorité de jeunes, et le discours d'ouverture prononcé par El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, les jeunes participants ont occupé, à tour de rôle, l'espace réservé aux exhibitions sur la scène pour présenter leur show.

Cette soirée a été marquée par la présence de Tarek Krache DJS d'Alger, Wahiba Talbi organisatrice de cet événements et des représentants de l'Ugta et de l'APC de Sidi M'hamed, ainsi que l'ex-boxeur international Mohamed Allalou.

Répartis en quatre groupes de quatre wilayas, et sur fond de musique hip-hop, les éléments de chaque groupe ont réalisé des figures au sol et en l'air, sous les applaudissements nourris des jeunes spectateurs, à travers une compétition acrobatique sportive, chorégraphique et artistique des performances, suivie par le jury qui a délibéré à la fin de cette opération les résultats de cette compétition.

Ce dernier a décerné le titre de champion dans l'épreuve du «poping» au duo Yacine Gouesmia - Toufik Azouz avec une dotation de 60.000 DA et dans le concours «break-dance» à la paire Youcef Mefteh - Yoruba Abd El Feteh (Alger) avec une prime de 80.000 DA. Les lauréats se sont vu remettre aussi des diplômes honorifiques par Wahiba Talbi, l'organisatrice de cet événement sportif dans une ambiance festive.