LIGUE 1 MOBILIS - 11E JOURNÉE:APRÈS AVOIR BATTU LE CSC Le MC Alger relance la course en tête

Par Bachir BOUTEBINA -

Le MCA enfonce ainsi le CSC et prépare désormais en toute confiance son très attendu prochain derby prévu contre le CRB.

Le Mouloudia d'Alger a réussi à rejoindre à la première place l'USM Alger et le MC Oran, à la faveur de sa dernière victoire glanée dimanche passé au stade du 5 Juillet aux dépens du CS Constantine (2-1). Un second succés d'affilée du Doyen, et qui coïncidait avec la première apparition de la cage mouloudéenne du portier Fawzi Chaouchi, de retour à la compétition, après avoir purgé dix matchs de suspension. Ainsi, au terme du déroulement de la 11ème journée de la Ligue 1 Mobilis, le Doyen des clubs algériens a réussi le pari de remonter sur le podium, et surtout celui de retrouver une place de choix aux côtés de deux ténors de poids, en l'occurrence les Rouge et Noir de Soustara, et les Hamraoua d'El Bahia.

Le Mouloudia d'Alger qui n'avait plus occupé le fauteuil de leader depuis la saison 2009-2010, et au terme de laquelle il avait remporté le titre de champion, revient donc aux premières loges, non sans avoir sué avant de venir à bout des Sanafir de l'antique Cirta. Menés au score dès la 34ème mn, suite à une erreur d'appréciation commise par le revenant Chaouchi, sur un tir de Bezzaz, et exploité avec succès par Manucho, les Mouloudéens ont attendu l'ultime minute de la première mi-temps pour niveler la marque par Karaoui.

Les Clubistes que drive désormais l'Espagnol Vicario, allaient encaisser un 2ème but, dix minutes seulement après la pause, sur un tir foudroyant de Bedbouda, qui signait son retour dans le onze aligné par le coach Mouassa. Les Constantinois allaient pourtant égaliser à la 65ème mn par Sameur, mais l'arbitre Bassiri avait estimé qu'il y avait un hors-jeu sur l'action. Malgré les multiples tentatives des Sanafir pour arracher le point du nul, les camarades de Yacine Bezzaz, n'ont pu éviter au CSC de concéder une troisième défaite d'affilée, face à un Mouloudia qui recommence à reprendre goût à la victoire, notamment depuis l'arrivée du coach Kamel Mouassa. Le MCA enfonce ainsi le CSC, et prépare désormais en toute confiance son très attendu prochain derby prévu contre le CRB. Contrairement à la saison écoulée, le dernier champion en titre usmiste, va devoir compter avec le dernier retour en force de son éternel frère ennemi voisin. A l'approche de la fin de première phase du championnat en cours, la course vers le titre honorifique de champion d'hiver, est totalement relancée. Pour preuve, il y a fort longtemps que la Ligue 1 n'a pas été dominée à ce stade de la compétition par trois coleaders, et non des moindres. Il n'en demeure pas moins que sur le plan du football de qualité, la plupart des rencontres livrées à ce jour ont très rarement ravi le public sportif national. Pour preuve, le dernier choc MCO-USMA a malheureusement été d'une piètre qualité à l'image du 0 à 0 qui a finalement sanctionné les dernières retrouvailles entre les Hamraoua et les gars de Soustara. Il est très clair que désormais le résultat primera plus que la manière. Dixit Mouassa: «Contre le CSC, il nous fallait à tout prix les 3 points, avant d'affronter le CRB!».