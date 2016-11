MO BÉJAÏA La nouvelle direction veut remettre de l'ordre

Par Boualem CHOUALI -

Farid Hassissen, nouveau président, aux côtés de son prédécesseur Zahir Attia

Pour une première action, la nouvelle direction compte verser deux salaires aux joueurs afin de les mettre en confiance, en attendant d'assainir leur situation financière, notamment les primes de matchs de la coupe de la CAF.

La nouvelle direction des Vert et Noir, à sa tête le nouveau président Farid Hassissen, ont pris les choses en main depuis hier avec une rencontre qui devait les réunir en fin de journée avec le staff technique et les joueurs.

L'objectif de cette rencontre est la prise de contact entre les deux parties. La direction compte, par la même occasion, rassurer l'ensemble des joueurs et le staff technique quant à leur dû. Pour une première action, la nouvelle direction, compte verser deux salaires aux joueurs afin de les mettre en confiance, en attendant d'assainir leur situation financière, notamment les primes de matchs de la coupe de la CAF. De l'autre côté, la nouvelle direction, qui a constaté une indiscipline totale aussi bien sur le plan sportif que comportemental, veulent aussi mettre de l'ordre dans la maison des Vert et Noir tout en offrant les meilleures conditions de travail aux joueurs et au staff technique. L'équipe dirigeante veut agir au plus vite pour mettre un terme à des pratiques qui ne sont pas faites pour arranger les affaires des Crabes qui sont logés à la dernière place avec six petits points au tableau de la Ligue 1 Mobilis. Même si le club compte, certes, quatre matchs de retard, cela n'est pas suffisant pour remonter la pente, sans pour autant ré-instaurer une nouvelle feuille de route afin de booster le moral du groupe, usé et fatigué par les promesses non tenues et répétées par l'ancienne direction quant à l'assainissement de leur situation financière. En outre, en termes de compétition, après leur parcours honorable en coupe de la CAF, ponctué par une lourde défaite en match retour de la finale devant le TP Mazembe, les gars de Yemma Gouraya ont retrouvé la compétition nationale après près d'un mois de disette.

Une reprise à l'extérieur marquée par une défaite devant l'US Bel Abbès (2-1). Du coup, les gars de Nacer Sendjak se retrouvent dos au mur et surtout dans l'obligation de réagir à partir de ce vendredi justement, devant le MC Oran, coleader, avec l'USMA, et le MCA, au classement général. Une douzième journée qui s'annonce des plus difficiles pour le club le plus populaire de la Soummam, étant donné que le staff technique fait face à une situation des plus compliquées avec les blessures qui ont touché beaucoup de joueurs.

En effet, les blessures et la défection de plusieurs joueurs hantent l'esprit du staff technique, qui est en train de chercher des solutions à chaque séance d'entraînement. En effet, après la blessure de Messaâdia, lors du match face à l'USM Bel Abbès, s'ajoutent les défections confirmées de Khadir et Lakhdari qui ont contracté des blessures lors du même match, la tâche du duo Sendjak-Adjali ne cesse de se compliquer pour mettre en place un plan capable de faire face à l'une des meilleures équipes de cette saison, le MC Oran en l'occurrence. Par ailleurs, en coupe d'Algérie, les gars de la Soummam ont hérité d'un solide adversaire en l'équipe du NAHD, qui leur a barré la route des quarts de finale la saison dernière. Les Crabes ont, certes, l'avantage du terrain, comme l'année dernière, d'ailleurs, mais pour un match de coupe, c'est plutôt Dame coupe qui choisit.



Le wali offre un dîner en l'honneur des Crabes

Le wali de Béjaïa, qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner les Crabes durant toute la compétition africaine en leur apportant aide et contribution, a décidé d'honorer les joueurs et le staff technique, ainsi que toute l'équipe des Vert et Noir pour leur brillant parcours pour une première participation à une compétition internationale. A cet effet, le wali de Béjaïa, M. Ould Salah Zitouni, a offert un dîner en l'honneur du club hier soir, à l'hôtel Cristal 2 au chef-lieu de wilaya. Une occasion, aussi, pour le premier responsable de la wilaya d'appeler les actionnaires et dirigeants du club à redoubler d'efforts pour sortir le club de la situation de crise qu'il traverse actuellement.