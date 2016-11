CAN 2017 Rohr au Gabon pour espionner l'Algérie et le Cameroun

Le conseiller de la sélection nationale du Nigeria Gernot Rohr a révélé avant-hier qu'il compte se rendre l'année prochaine au Gabon qui accueillera la coupe d'Afrique des nations 2017, pour espionner le Cameroun et l'Algérie, ses adversaires en qualification du Mondial 2018. «Je serai au Gabon pour regarder le Cameroun et l'Algérie à nouveau», a indiqué le coach franco-allemand. Le Nigeria accueillera le Cameroun fin août 2017 en match comptant pour la troisième journée et se rendra en Algérie en novembre en clôture des qualifications. D'autre part, l'ancien sélectionneur du Gabon a informé qu'il allait continuer à surveiller les joueurs nigérians évoluant en Europe en vue de renforcer son équipe à certains postes. Il prévoit ainsi de superviser quelques-uns des joueurs en Turquie, en Belgique et en Allemagne. «Nous continuerons de surveiller nos joueurs en Europe. Nous voulons trouver des joueurs à certains postes en Europe. J'espère être en Belgique, en Turquie, en Allemagne pour les superviser.» a t-il dit.