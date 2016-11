CHAMPIONNAT MILITAIRE DE JUDO (PAR ÉQUIPES) L'Académie de Cherchell et l'Ecole navale sacrées

Les judokas de l'Académie militaire inter-armes de Cherchell (messieurs) et de l'Ecole supérieure navale (dames), ont été sacrés champions d'Algérie militaires inter-écoles par équipes, à l'issue de la première journée de compétition disputée avant-hier à Zéralda (Alger). En finale messieurs, l'équipe de l'Académie militaire de Cherchell (1ère Région militaire) s'est imposée face à l'Ecole supérieure des troupes spéciales (4e M) par 3-2, alors que la 3e place est revenue à l'Ecole supérieure de Gendarmerie de Zéralda (1ère RM). Chez les dames, les judokates de l'Ecole supérieure navale (1ère RM) ont battu en finale leurs homologues de l'Ecole nationale de la santé militaire (1ère RM) par 4-1. Dans une épreuve qui a regroupé quatre équipes seulement, le bronze est revenu à l'Ecole nationale de transmission (1ère RM) et à l'Ecole d'application des services de la santé militaire (2e RM). La première journée de compétition, consacrée aux épreuves par équipes, a enregistré la participation de 74 athlètes représentant 11 formations. Selon le programme de compétition, les deux prochaines journées seront réservées aux épreuves individuelles, avec le déroulement des qualifications mardi et les finales mercredi. Le directeur de l'Ecole supérieure de Gendarmerie de Zéralda, le général Rabah Riah, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que cette «compétition visait à encourager les militaires à la pratique sportive pour former une armée moderne et professionnelle».