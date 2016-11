FAF Leekens réunit son staff

Le sélectionneur de l'Equipe nationale, Georges Leekens, a réuni dimanche dernier à Sidi Moussa l'ensemble de son staff technique en présence du président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua pour préparer la CAN 2017 au Gabon, a indiqué l'instance fédérale. L'objet de ce «débriefing» a été «d'établir un bilan du dernier stage de l'Equipe nationale A qui a précédé la rencontre Nigeria-Algérie et de préparer les futures échéances dont la coupe d'Afrique des nations 2017, prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février», a précisé la même source. Durant la réunion, la FAF «a assuré le staff technique de son soutien après avoir déjà pris les dispositions nécessaires pour permettre à l'équipe de se préparer à la CAN dans les meilleures dispositions possibles», souligne la FAF.