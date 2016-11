FÉDÉRATIONS ALGÉRIENNE ET FRANÇAISE DE VOLLEY Signature prochaine d'une convention de partenariat

La Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) et son homologue française (FFVB) signeront, dimanche prochain à Alger, une convention de coopération et de partenariat, a indiqué avant-hier l'instance fédérale algérienne. La cérémonie de signature aura lieu au niveau de l'Ecole supérieure des sciences et de technologie des sports de Dély-Ibrahim (10h30), ajoute la même source. A cet effet, le président de la FFVB, Eric Tanguy est attendu à Alger samedi et animera le lendemain à 11h, un point de presse avec son homologue algérien, Okba Gougam. Cette convention fait suite à l'accord de coopération intergouvernemental signé entre les deux pays qui permettra ainsi à la Fédération algérienne de volley-ball de conclure un projet de partenariat à long terme, basé sur des échanges réciproques, selon un communiqué de la FAVB. Au cours de son séjour en Algérie, Eric Tanguy effectuera samedi une visite au centre de préparation de Koléa (Tipasa).