LIGUE 1 MOBILIS (MATCH RETARD) MOB-MCA lundi 5 décembre à 16h

Le match retard de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis entre le MO Béjaïa et le MC Alger aura lieu le lundi 5 décembre à 16h au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa, a indiqué lundi la Ligue de football professionnel. Cette rencontre avait été reportée pour permettre au MOB de se préparer pour la finale de la coupe de la Confédération contre le TP Mazembe (RD Congo) perdue (1-1, 4-1). Le MC Alger partage actuellement la tête du championnat de Ligue 1 avec l'USM Alger et le MC Oran avec 20 points, mais les Vert et Rouge comptent un match en moins. A l'issue de la 11e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, le MOB occupe la 16e et dernière place avec 6 points et quatre matchs en moins. La Ligue de football professionnel a fixé également les dates des trois autres rencontres retards du MOB. Le match contre l'O Médéa de la 5e journée se déroulera le lundi 21 novembre à 15h au stade Imam Lyès de Médéa. La rencontre de la 9e journée des Béjaouis contre l'USM El Harrach aura lieu le lundi 12 décembre à 15h au stade du 1er-Novembre (Alger). Enfin, le match MOB- CA Batna de la 10e journée est prévu le lundi 19 décembre à 16h au stade de l'Unité maghrébine.