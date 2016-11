OLYMPIQUE LYONNAIS Du lourd sur Rachid Ghezzal

Plusieurs clubs anglais et espagnols, certains prestigieux, souhaiteraient s'attacher les services de l'international algérien Rachid Ghezzal (OL) au mercato. On sait depuis l'été dernier que les dirigeants d'Everton veulent attirer Rachid Ghezzal. Le club anglais risque de resurgir rapidement puisque l'ailier de l'OL n'a toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur. Mais d'autres formations sont à l'affût, et non des moindres. Ainsi, d'après Mercato365, le FC Valence, Villarreal, mais aussi l'Atlético Madrid auraient un oeil sur le joueur de 24 ans. Du côté de la Premier League, Tottenham et West Ham auraient déjà entamé des discussions en vue d'un transfert de l'international algérien dès le mercato hivernal. En cas de départ de Ghezzal, l'état-major de l'OL songerait à Paul-Georges Ntep (Stade Rennais), également libre en fin de saison.