TOUR DU RWANDA DE CYCLISME (1ÈRE ÉTAPE) Lagab 18e, le Rwandais Areruya, maillot jaune

Le cycliste algérien, Azzedine Lagab, a pris la 18e place de la première étape du Tour international du Rwanda, disputée avant-hier entre Kigali et Ngoma sur une distance de 96.4 km, alors que le maillot jaune de leader est revenu au Rwandais Joseph Areruya. La première étape est revenue au Canadien Boivin Guillaume avec un temps de 2h12:35, devant les Erythréens Solomon Zemenfes et Okubmariam Tesfom, crédités du même temps. La huitième édition du Tour du Rwanda enregistre la présence des meilleures équipes nationales venues d'Ethiopie, d'Afrique du Sud, d'Allemagne, de France, de Suisse et des Pays-Bas. La sélection algérienne est représentée par cinq coureurs: Lagab Azzedine, Hamza Mehdi, Khaled Abdenbi, Oussama Mansouri et Abdelmalek Madani. Des équipes professionnelles sont également présentes: Team Haute-Savoie (France), Bike Aid (Allemagne), Lowestrates (Canada), Suisse Meubles Descartes, SNH Vélo Club (Cameroun), Dimension Data (Afrique du Sud). Le pays organisateur est représenté par trois équipes: Team Rwanda, Club Bénédiction de Rubavu et Club des amis Sportifs de Rwamagana. La deuxième étape du Tour du Rwanda conduira le peloton de Kigali à Karongi sur une distance de 124.7 Km.)