USM ALGER Benguit opérationnel contre le NAHD

Le milieu de terrain de l'USM Alger Raouf Benguit, éloigné des terrains depuis deux semaines à cause d'une blessure à la cheville a repris l'entraînement avec le reste du groupe avant-hier au stade Omar-Hamadi (Bologhine), a indiqué le club algérois de Ligue 1 Mobilis. Selon la même source, Benguit qui peut également évoluer au poste d'arrière latéral est désormais apte, et sera à la disposition du coach Paul Put à l'occasion du derby face au NA Haussein Dey demain. Benguit s'était blessé lors de la rencontre perdue face au CA Batna (2-1) de la 9e journée disputée au stade Seffouhi de Batna. Il avait manqué les deux dernières rencontres de son club contre respectivement l'USM El Harrach (0-2) et le MC Oran (0-0). L'USM Alger accueillera le NA Hussein Dey demain à 17h au stade 5-Juillet en match comptant pour la 12e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. A l'issue de la 11e journée, l'USMA partage le fauteuil de leader avec le MC Alger et le MC Oran (20 pts), mais les Vert et Rouge du MCA comptent un match en retard contre le MO Béjaïa prévu le lundi 5 décembre à 16h au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa.