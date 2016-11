ASO CHLEF Ifticène mobilise ses troupes

Par El Bouali DJILALI -

Ayant réussi à empocher les trois points en déplacement à Skikda contre la JSMS, les Rouge et Blanc n'auront pas le droit à l'erreur face au CRBAF dans la mesure où ils doivent confirmer ce dernier résultat pour faire le plein pour la suite du parcours.

Les joueurs de Younès Ifticène se préparent à accueillir la formation de Aïn Fakroun ce week-end dans le cadre de la 10e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis. Une rencontre qui s'annonce capitale pour les partenaires de Melika dans la mesure où il s'agit du match de la confirmation. Ainsi, ayant réussi à empocher les trois points de la victoire en déplacement à Skikda contre la JSMS, les Rouge et Blanc n'auront pas le droit à l'erreur face au CRBAF dans la mesure où ils doivent confirmer le dernier résultat pour espérer faire le plein et se motiver davantage pour la suite du parcours. Le succès contre les Skikdis a gonflé le moral des joueurs et cela après la défaite à domicile contre le leader actuel, la JSMB. Le premier responsable à la tête de la barre technique a tenu à mettre en garde ses joueurs quant à l'excès de confiance qui peut jouer un mauvais tour dans les prochaines rencontres après que l'équipe a enchaîné deux victoires, la première en coupe d'Algérie contre le WA Boufarik et la seconde en championnat contre la JSMS. De ce fait, il a conseillé à ses joueurs lors des entraînements de ne pas refaire les mêmes erreurs commises contre la JSMB qui ont coûté cher à l'équipe, à commencer par celui du match contre Aïn Fakroun qui s'annonce difficile. Ifticène compte profiter des séances d'entraînements qui restent pour corriger certaines lacunes afin de réussir un bon résultat et ne pas céder encore des points à domicile. Le coach de l'ASO Chlef ne veut pas s'enflammer en considérant que la première victoire à l'extérieur contre l'équipe de Skikda est, certes, bénéfique pour le mental de ses troupes, mais il faut la confirmer contre Aïn Fakroun. L'ancien coach du NAHD estime que: «Je suis d'accord avec pour dire que la victoire ramenée de Skikda est salutaire et qu'elle permet au club de souffler un peu après la défaite chez nous conte Béjaïa. Il faut savoir qu'il reste encore du travail à faire afin que l'équipe soit au top. Il reste encore 21 matchs en championnat à jouer et la meilleure façon de faire c'est de les gérer avec l'objectif de glaner le maximum de points. Les matchs qui nous restent à aborder en championnat comme en coupe d'Algérie seront importants. Je suis déçu que le match se jouera à huis clos contre le CRBAF car la présence de notre public aurait pu nous aider. Je lance un appel aux supporters afin de nous soutenir dans la calme et de ne pas exercer une grande pression sur cette jeune équipe qui a déjà commencé à fixer ses repères au fil des matchs. De notre côté, on doit vraiment donner le meilleur pour gagner ce match. Personnellement, je veux remporter ce match sur notre terrain qui sera un signe de confirmation et une assurance pour la suite du parcours.»