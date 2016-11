JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2017 L'Algérie engagée dans 17 disciplines

Environ 3000 athlètes sont attendus à Baku (Azerbaïdjan)

Le nombre exact des athlètes algériens qui seront engagés dans cette compétition n'a pas encore été arrêté.

L'Algérie sera représentée dans 17 disciplines sportives lors de la 4e édition des Jeux de la Solidarité islamique, prévue du 11 au 22 mai 2017 à Baku (Azerbaïdjan), avec «l'objectif de représenter au mieux les couleurs nationales», selon le chef de la délégation algérienne, Nouria Bénida-Merah.

«La quasi-totalité des sélections algériennes engagées dans ces Jeux de la Solidarité islamique (JSI) seront mixtes, excepté celles de boxe et de football qui seront exclusivement masculines», a commencé par détailler la championne olympique du 1500m aux JO de Sydney 2000.

Les 15 autres disciplines engagées dans cette compétition sont: la natation, l'athlétisme, le basket-ball (3x3), la gymnastique, le handball, le karaté-do, le tir sportif, le tennis, le tennis de table, le taekwondo, le volley-ball, l'haltérophilie, la lutte et le judo avec deux sélections, dont une pour athlètes mal-voyants.

Le nombre exact des athlètes algériens qui seront engagés dans cette compétition n'a pas encore été arrêté, selon Bénida-Merah, ajoutant que le président du Comité olympique et sportif algérien (COA) «Mustapha Berraf a insisté sur l'importance de représenter au mieux les couleurs nationales» à Baku. Outre un nombre «important» de podiums, les athlètes algériens espèrent «se servir» de ces jeux «comme d'une préparation» en vue d'autres grands évènements internationaux prévus dans la foulée. «Certaines Fédérations sportives nous ont déjà fait parvenir la liste des athlètes qu'elles comptent engager dans ces Jeux de la Solidarité islamique, en attendant les autres, pour compléter la liste générale», selon la même source. Certaines fédérations ont, en effet, préféré commencer par dresser des listes élargies avant de procéder par élimination, jusqu'à n'en retenir que les meilleurs éléments qui seront chargés de représenter l'Algérie aux prochains JSI. Environ 3000 athlètes (messieurs et dames) de 55 pays devraient participer à cette compétition.



La participation algérienne au centre d'une réunion MJS-COA

Une importante réunion est prévue «incessamment» entre le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et le COA pour débattre de la participation algérienne aux prochains Jeux de Baku. «

Tous les points relatifs à la participation algérienne seront évoqués lors de cette réunion.

Après quoi, nous pourrons commencer à travailler», a fait savoir la médaillée d'or aux JO de Sydney, désignée au mois de septembre dernier comme chef de la délégation algérienne à Baku. «Ma première tâche consistera à faire le tour des fédérations pour recueillir leurs doléances, avant de les transmettre à la commission nationale de préparation des prochains Jeux de la Solidarité islamique», a indiqué Bénida-Merah, ajoutant vouloir «mettre les athlètes algériens dans de meilleures conditions que lors de la précédente édition en Indonésie».

L'Algérie avait engagé 78 athlètes (50 messieurs et 28 dames) dans cette 3e édition des JSI à Palembang, où elle avait terminé à la 9e place, avec un total de 19 médailles: 5 or, 6 argent et 8 bronze.