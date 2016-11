QUALIFICATIONS AU MONDIAL 2018:LEEKENS ET FEGHOULI SÉVÈREMENT CRITIQUÉS La débâcle des Verts pas encore digérée

Par Bachir BOUTEBINA -

Leekens à la recherche de la formule magique pour sauver les Verts

Quand bien même la défaite face aux Super Eagles a fait mal à tous les Algériens, il reste toutefois judicieux de soutenir cette sélection dans l'optique de lui permettre de rebondir très rapidement.

Comme il fallait s'y attendre, au lendemain de la dernière sortie ratée de la sélection nationale face au Nigeria, certaines ex-stars de l'EN qui avaient fait les beaux jours des Verts, notamment ceux de la génération comprise entre 1982 et 1990, ne cessent plus de porter à l'égard du Onze national actuel de très sévères et acerbes critiques. Les Ali Bencheikh, Rabah Madjer, et même Chaâbane Merezkane, ne ratent plus aucune occasion pour s'en prendre publiquement à la sélection nationale, et principalement à Sofiane Feghouli. Les ex-héros de Gijon 1982 reviennent systématiquement, et de manière récurrente, sur les Verts, et en des termes qui en disent long sur leur profonde frustration que partage d'ailleurs des millions d'Algériens. Il n'en demeure pas moins que les Bencheikh, Madjer et consorts doivent cesser de tirer à boulets rouges sur cette nouvelle génération que compte actuellement dans ses rangs l'EN. Au risque de nous répéter pour la énième fois, il n'est jamais bon, ni réellement conseillé de faire sans cesse des comparaisons entre des joueurs qui ne sont pas de la même génération. Pis encore, la polémique devenue récurrente au sujet des joueurs locaux et ceux formés en France, n'a plus lieu d'être car elle crée systématiquement à chaque fois un terrible malaise autour, et au sein même de l'EN. D'ailleurs, Madjid Bougherra a tellement été dépité par ce qui se dit actuellement sur les Verts, que l'ex-capitaine emblématique de l'EN s'est senti obligé de réagir en des termes très forts. Hier adulée au Mondial 2014, l'EN est aujourd'hui constamment prise pour cible par d'anciens joueurs internationaux de premier plan, en des termes trop durs, et qui ne rendent aucun service à la sélection que drive depuis peu le Belge Georges Leekens. Bencheikh et Madjer, ou n'importe quel ancien joueur de l'EN, ont tous parfaitement le droit légitime de porter un oeil critique sur la sélection nationale. Toutefois, il n'est jamais bon de s'engouffrer à chaque fois dans la brèche, notamment pour verser systématiquement dans une polémique sans fin. L'EN appartient à tous les Algériens depuis sa création en 1958 par le FLN, et il en sera toujours ainsi. Quand bien même Feghouli et consorts ne sont plus du tout certains de prendre part au Mondial 2018, comme cela est d'ailleurs le cas pour le Ghana, le Cameroun, ou pour autre ténor avéré sur le continent noir, il faut plutôt se remobiliser auteur de l'EN, que de continuer à la blâmer. Personne n'est au-dessus de l'EN, encore moins seul maître des Verts, même le président Raouraoua dont les derniers choix en date ont échoué avec les Verts. Il reste désormais à l'EN comme prochain challenge à relever dans l'immédiat, cette CAN 2017 des plus attendues au Gabon. Mais que l'on cesse de «ressasser» au quotidien ce qui va de travers actuellement au sein de l'EN. La déception des millions d'Algériens est telle qu'il est préférable pour certains ex-héros de Gijon, et non des moindres, de cesser de porter d'autres coups très durs envers les Feghouli, Brahimi, Mahrez, et tous ceux qui ont contribué au dernier match des Verts.