MO BÉJAÏA Cacophonie dans la maison des Crabes

Par Boualem CHOUALI -

Le wali de Béjaïa a piqué une crise lors de la réception en l'honneur de l'équipe, organisée avant-hier soir à l'hôtel Cristal 2, en constatant la confusion qui règne au sein du club de la Soummam.

Rien ne va dans la maison des Vert et Noir. Plusieurs voix s'élèvent en même temps. Celles des actionnaires, du nouveau président, de l'ancien président et celle des supporters notamment, qui sortent de leur réserve pour interpeller tout le monde sur la situation que traverse leur cher club. En effet, après la destitution du désormais ex-président du club, Zahir Attia, par la quasi-totalité des actionnaires, et la désignation du nouveau président en la personne de Farid Hassissen, les supporters sont montés au créneau pour dire haut et fort «Basta au bricolage» «nous voulons un homme fort aussi bien financièrement qu'administrativement pour faire sortir le club de cette situation. Nous nous demandons pourquoi les actionnaires forts financièrement à l'instar de Amer Boudiab et Farid Zizi, en l'occurrence, ne président pas aux destinées de notre cher club» ont déclaré les supporters avant-hier soir à la sortie des actionnaires de la réception organisée par le premier responsable de la wilaya en l'honneur du club. En outre, la réception organisée par le wali de Béjaïa pour honorer les joueurs, les héros du parcours honorable des Crabes en coupe de la CAF, a tout simplement été capotée par l'absence de ses héros. En effet, une absence qui s'apparente à un boycott déguisé par les joueurs mécontents de leur situation au club, et surtout de n'avoir pas été accueillis à l'aéroport à leur retour de Lubumbashi. Une disposition qui a mis en colère le premier responsable de la wilaya. Une colère qu'il a versé sur les dirigeants du club à tous les niveaux, notamment l'ex-président, Zahir Attia, à qui il a reproché son laisser aller en matière de gestion des affaires du club. A cet effet, il a exhorté la nouvelle direction, à sa tête le président Hassissen, d'ouvrir le capital pour le règlement définitif des problèmes du club sur tous les plans, notamment financier. Il a tout simplement demandé à la nouvelle direction d'assainir la situation financière des joueurs, notamment en leur versant leur dû au dernier centime. Une réception, en somme, par laquelle le wali de Béjaïa a réitéré ses engagements à venir en aide pour toutes les associations sportives de la wilaya toutes compétitions et disciplines confondues. Ainsi, pour prendre les devants, la nouvelle direction devait rencontrer les joueurs et le staff technique hier en fin de journée lors de la reprise des entraînements. Une reprise qui sera aussi marquée par la présence en masse des supporters qui veulent encourager les joueurs à reprendre les entraînements afin de bien préparer l'importante rencontre du vendredi prochain face au leader, le MCO. Par ailleurs, sur le registre du staff technique, on apprend de source officielle que l'entraîneur en chef du MOB, Nacer Sendjak, prépare d'ores et déjà son départ de la barre technique des Crabes. En effet, même s'il continue à entretenir le suspense, en déclarant qu'il est toujours entraîneur du MOB jusqu'à preuve du contraire, ses déclarations en matière de difficultés pour poursuivre sa mission à la tête du club, laissent penser qu'il cherche la meilleure manière de quitter le staff technique du club. En effet, beaucoup d'indices nous renseignent sur ses intentions, dont celui de ne pas répondre aux appels téléphonique de la nouvelle direction. En outre, si Sandjak risque de faire l'impasse sur la reprise d'hier, son adjoint, Lakhder Adjali, qui a été appelé hier par le président Farid Hasissen, a promis d'être présent à la reprise.